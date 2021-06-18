JPMorgan осторожен в отношении развивающихся рынков на фоне новой риторики ФРС

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A man walks past a board displaying the exchange rate for Mexican Peso and U.S. Dollar at a currency exchange shop, as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues, in Mexico City, Mexico March 30, 2020. REUTERS/Gustavo Graf
A man walks past a board displaying the exchange rate for Mexican Peso and U.S. Dollar at a currency exchange shop, as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues, in Mexico City, Mexico March 30, 2020. REUTERS/Gustavo Graf

ЛОНДОН (Рейтер) - Инвестиционный банк JPMorgan сказал в пятницу, что придерживается осторожных рекомендаций для развивающихся рынков после заседания Федеральной резервной системы США на этой неделе, и предыдущий прогноз относительно "сонного лета" теперь под вопросом.

В среду ФРС сдвинула первое повышение ставки на 2023 год и начала дебаты о том, когда и как было бы уместным начать сворачивать масштабную программу скупки облигаций.

"У нас нет позиций для совершения сделок керри-трейд по локальным ставкам или валютам. Мы оцениваем ставки развивающихся рынков "ниже рынка", валюты - "на уровне рынка". Пока мы не свои рекомендации", - сказал JPMorgan.

"Развивающиеся рынки готовились к летнему периоду низкой волатильности... но несколько "ястребиный" разворот (риторики) Федрезерва поставил это под угрозу", - добавил банк.

(Марк Джонс. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

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