Subaru в июле временно закроет автозаводы из-за нехватки чипов
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ТОКИО (Рейтер) - Японский автопроизводитель Subaru Corp сообщил в пятницу, что в июле приостановит производство на заводах в префектуре Гумма из-за глобального дефицита чипов.
"Это часть корректировки производства из-за нехватки полупроводников", - сказал представитель Subaru.
Заводы, расположенные в префектуре Гумма к северо-западу от Токио, будут остановлены 16 июля.
Другой японский автомобилестроитель - Suzuki Motor Corp - также сообщил, что рассматривает возможность сокращения производства в июле на заводах в префектуре Сидзуока.
(Маки Шираки. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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