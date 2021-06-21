"Зеленый" стабилизируется, австралийский доллар коснулся минимума с декабря

Новости





ТОКИО/СИДНЕЙ (Рейтер) - Индекс доллара, поднявшийся после неожиданно "ястребиного" заявления ФРС на прошлой неделе, сбавляет темп в понедельник, тогда как австралийская валюта снижается на фоне более низких цен на железную руду - одну из важных статей экспорта.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,04% до 92,264​ к 08:59 МСК.

За прошлую неделю доллар вырос на 1,9%, показав самый сильный подъем с марта 2020 года, поскольку Федеральная резервная система США сообщила о более раннем, чем ожидалось, сворачивании сверхмягкой денежно-кредитной политики, вызвав обвал американских акций и побудив аналитиков пересмотреть свои прогнозы для фондового и валютного рынка.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до минимума с начала марта, 1,4110%, в ходе азиатских торгов понедельника, в то время как доходность 30-летних UST снизилась до 1,9990% впервые за более чем четыре месяца.

Поскольку "ястребиная" позиция ФРС приглушила аппетит инвесторов к риску, японская иена подорожала на 0,31%​ к доллару до 109,85 иены.

Австралийский доллар дорожает на 0,21% до $0,7493, в ходе сессии "нырнув" до $0,7474 - минимума, отмеченного 21 декабря прошлого года - на фоне падения цен на железную руду на 5% из-за сезонного замедления строительства в Китае, крупнейшем производителе и потребителе стали.

Евро вырос на 0,04% до $1,1865​. Фунт стерлингов опустился на 0,02% до $1,3805​.

Биткоин снизился на 3,27% до $34.424,92, эфириум снизился на 5,15% до $2.127,04.

(Хидеюки Сано в Токио и Свати Пандей в Сиднее. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html