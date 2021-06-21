Японские акции упали вслед за Уолл-стрит после комментариев ФРС

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ТОКИО (Рейтер) - Фондовые индексы Японии завершили торги понедельника самым резким падением за четыре месяца вслед за снижением Уолл-стрит в конце прошлой недели из-за слов руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США о вероятности более скорого, чем ожидалось, повышения ставки в Штатах.

В понедельник снизились все 33 отраслевых субиндекса Токийской фондовой биржи, кроме сектора авиаперевозок.

Индекс Nikkei упал на 3,29% до 28.010,93 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 2,42% до 1.899,45 пункта.

На прошлой неделе Федрезерв удивил рынки смещением прогнозов относительно сроков начала повышения ставки на 2023 год вместо 2024, а затем глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард назвал переход к более быстрому ужесточению денежно-кредитной политики естественным ответом на рост экономики.

После таких слов все три основных индекса Уолл-стрит резко упали: Dow Jones снизился на 1,58%, S&P 500 - на 1,31%, ​Nasdaq - на 0,92%.

"Японский рынок реагирует слишком сильно. В первую очередь подъем ставок сигнализирует о восстановлении экономики", - сказал Судзи Хосои из Daiwa Securities.

Лидерами снижения стали бумаги T&D Holdings Inc, Toyota Tsusho Corp и Nissan Chemical Corp, подешевевшие на 6,27​%, 5,77% и 5,76% соответственно.

Акции Fast Retailing, владельца сети магазинов Uniqlo, упали в цене на 4,35%. Котировки SoftBank Group опустились на 3,51%. Бумаги Toyota Motor подешевели на 1,98%.

Также подешевели акции производителей полупроводников и оборудования для выпуска микрочипов. Цена бумаг Tokyo Electron снизилась на 4,02%, Advantest - на 4,49%, Shin-Etsu Chemical - на 5,74%.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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