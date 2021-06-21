Число зрителей на Олимпиаде в Токио будет ограничено 10.000 на арену, скандирование под запретом

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ТОКИО (Рейтер) - Организаторы Олимпиады в Токио в понедельник приняли решение ограничить количество зрителей, которые могут посещать соревнования, 10.000 человек для любой площадки, но не более 50% общей вместимости арены.

Ограничения могут быть ужесточены после 12 июля, в зависимости от режима чрезвычайного положения и других антикоронавирусных мер, говорится в сообщении организаторов.

Выкрики с трибун и скандирование болельщиков будет запрещено, ношение масок зрителями будет обязательным.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не исключил, что Олимпиада может пройти вообще без зрителей, если в Токио во время проведения Игр будет действовать режим ЧП.

Решение стало итогом пятидневных переговоров между оргкомитетом Олимпийских игр, правительством Японии, властями Токио и представителями Международного олимпийского и паралимпийского комитетов.

Иностранные болельщики не смогут приехать на Олимпиаду в Токио.

Японцы в целом настроены против проведения Игр этим летом, показал опрос Asahi News Network. Большинство опрошенных, 65%, сказали, что хотят отмены или переноса соревнований, а 70% респондентов усомнились в том, что огранизаторам удастся обеспечить должный уровень безопасности.

(Антони Слодковски, Чанг-ран Ким, Даниэль Леуссинк и Ацуко Аояма. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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