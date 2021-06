Фьючерсы Уолл-стрит выросли после вызванного комментариями ФРС снижения

Новости





(Рейтер) - Фьючерсы Уолл-стрит выросли в понедельник, так как акции финансовых и энергетических компаний восстановились после ястребиных комментариев Федеральной резервной системы на прошлой неделе, которые привели к крупнейшему за последние месяцы недельному снижению индекса "голубых фишек" Dow Jones и более широкого индекса S&P 500.

Акции банков, включая бумаги JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, Goldman Sachs Group Inc и Bank of America, которые, как правило, показывают лучшую динамику при высоких процентных ставках, поднялись на 0,4-0,7% на внебиржевых торгах.

Опасения относительно повышения процентных ставок диктовали действия игроков Уолл-стрит в последние несколько недель, когда индекс S&P 500 достиг рекордных максимумов после предыдущих комментариев американского центробанка о временном характере скачка инфляции.

На этой неделе выступят несколько должностных лиц ФРС, в том числе руководитель центробанка Джером Пауэлл, который отчитается перед Конгрессом во вторник.

Фьючерсы на Dow к 15:34 МСК выросли на 0,59%, на S&P 500 - поднялись на 0,37%, на Nasdaq 100 - подросли на 0,19%.

Бумаги компаний Exxon Mobil, Chevron Corp, Schlumberger NV и Occidental Petroleum росли в диапазоне 0,9%-1,3%. В пятницу энергетический индекс потерял примерно 3%.

Связанные с криптовалютами акции, включая бумаги Riot Blockchain, Marathon Patent Group и криптобиржи Coinbase Global снизились на 3,0%-7,7% из-за расширения ограничений на криптомайнинг со стороны китайских властей.

