Доллар слегка растет после слов главы ФРС о нежелании повышать ставки из-за инфляции

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар в среду незначительно вырос по отношению к основным валютам, но остался вдали от рекордных значений, поскольку официальные лица Федрезерва США, включая главу Джерома Пауэлла, подтвердили, что до ужесточения денежно-кредитной политики еще далеко.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,13% до 91,875​ к 08:18 МСК. Двухмесячный максимум "зеленого", достигнутый в конце прошлой недели, составлял 92,408.

На прошлой неделе ФРС удивила рынки, сигнализировав о предстоящем более раннем повышении ставок, чем ожидали инвесторы.

Однако во вторник Пауэлл и глава ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс предупредили, что для восстановления экономики потребуется больше времени, прежде чем сокращение стимулов и повышение стоимости заимствований станут уместными.

"Мы не будем повышать процентные ставки из осторожности, потому что опасаемся возможного наступления инфляции", - сказал Пауэлл.

Уильямс сказал, что представители ФРС будут внимательно следить за экономическими данными, чтобы определить, когда будет целесообразно начать корректировку денежно-кредитной политики. "До этого еще далеко", - добавил он.

Евро снизился на 0,16% до $1,1917​. Японская иена, курс которой обычно двигается противоположно доходности гособлигаций США, подешевела на 0,14% по отношению к доллару до 110,8 иены, а швейцарский франк - на 0,21% до $0,9197​.

Биткоин подскочил на 3,56% до $33.703,48 после того, как во вторник обрушился до $28.600 впервые с начала января из-за ужесточения мер властей Китая против майнинга и торговли цифровыми валютами.

(Кевин Бакленд. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)

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