EXPLAINER-Чем отличается штамм коронавируса дельта с новой мутацией K417N?

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(Рейтер) - Индия сообщила в среду, что зафиксировала около 40 случаев заражений вариантом коронавируса дельта, несущего мутацию, которая, по-видимому, делает его более заразным, и посоветовала штатам увеличить количество проводимых тестов.

Что мы знаем об этом варианте коронавируса:

ЧТО ТАКОЕ ДЕЛЬТА ПЛЮС?

Информация о появлении в Индии варианта, получившего название дельта плюс, впервые была опубликована в вестнике (https://bit.ly/3d7zuB5) правительственного агентства здравоохранения Англии 11 июня.

Это сублиния дельта-варианта, впервые обнаруженного в Индии. Она имеет мутацию шипового белка под названием K417N, которая также имеется в штамме бета, впервые идентифицированном в ЮАР.

Некоторые ученые опасаются, что мутация в сочетании с другими особенностями варианта дельта может сделать его более контагиозным.

"Мутация K417N представляет интерес, поскольку она присутствует в варианте бета (линия B.1.351), который, как сообщается, обладает способностью уклоняться от распознавания иммунной системой", - говорится в сообщении министерства здравоохранения Индии.

Ведущий индийский вирусолог Шахид Джамиль сказал, что K417N снижает эффективность терапевтического коктейля из моноклональных антител.

ГДЕ ОН ОБНАРУЖЕН?

По данным на 16 июня было выявлено не менее 197 случаев заражения этим штаммом в 11 странах - Великобритании (36), Канаде (1), Индии (8), Японии (15), Непале (3), Польше (9), Португалии (22), России (1), Швейцарии (18), Турции (1), США (83).

Индия сообщила в среду, что зафиксировала около 40 случаев заражения. Самый ранний случай в Индии был обнаружен 5 апреля.

Случаев смерти от варианта в Великобритании и Индии не зарегистрировано.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ТРЕВОГУ?

В Индии и во всем мире продолжаются исследования эффективности вакцин против этой мутации.

"ВОЗ отслеживает этот вариант как часть варианта дельта, также как и другие варианты, вызывающие озабоченность, с новыми мутациями", - говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения, с которым ознакомился Рейтер.

"На данный момент этот вариант не кажется распространенным, поскольку в настоящее время составляет лишь небольшую часть последовательностей дельты ... Дельта и другие вызывающие озабоченность циркулирующие варианты остаются более высоким риском для здоровья населения, поскольку они продемонстрировали рост заразности", - пишет ВОЗ.

Есть опасения, что дельта плюс вызовет новую волну заражений в Индии.

(Шилпа Джамкхандикара в Пуне, Бхаргав Ачарья и Анкур Банерджи в Бангалоре и Алистера Смаута в Лондоне, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Анна Козлова)

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