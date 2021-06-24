Доллар малоподвижен на фоне смешанных сигналов ФРС относительно инфляции

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар США торгуется ниже 11-недельного максимума по отношению к другим основным валютам в четверг на фоне неоднозначных сигналов чиновников Федеральной резервной системы относительно сроков сворачивания денежно-кредитных стимулов.

Доллар к корзине из шести основных валют опустился на 0,02% до 91,780​ к 09:42 МСК. В конце прошлой недели индекс достигал максимального с 9 апреля значения на уровне 92,408.

Американская валюта получила некоторую поддержку после того, как двое членов руководства ФРС сказали, что период высокой инфляции в США может продлиться дольше, чем ожидалось - хотя за день до этого глава ФРС Джером Пауэлл преуменьшил влияние растущего ценового давления.

Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик и член руководства ФРС Мишель Боуман сказали, что хотя они в основном согласны с тем, что недавнее повышение цен окажется временным, они также считают, что на ослабление инфляции может уйти больше времени, чем ожидалось.

В четверг должны выступить шестеро руководителей ФРС, в том числе глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, который во вторник сказал, что обсуждать изменение процентных ставок пока преждевременно.

Основное внимание обращено к данным о динамике цен производителей и потребительских расходов в США в пятницу, а также статистике обращений за пособием по безработице, которые будут опубликованы в четверг.

Японская иена подорожала на 0,09%​ к доллару до 110,85. Евро поднялся на 0, 08% до $1,1933​, при этом фунт стерлингов мало менялся возле $1,3960.

Новозеландский доллар поднялся на 0,13% до $0,7057​, в то время как "осси" был малоподвижен возле $0,7577​.

"В будущем доллар может продолжить расти против некоторых низкодоходных валют стран G10, где центральные банки, вероятно, будут отставать от ФРС в плане ужесточения политики", - сказал Синитиро Кадота из Barclays в Токио. Кадота прогнозирует, что курс японской валюты упадет до 112 иен за доллар, а евро - до $1,18 к концу года.

"Риски для доллара немного склоняются в сторону повышения".

(Кевин Бакленд. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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