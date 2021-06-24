Японские акции закрылись невнятной динамикой на фоне роста бумаг Mercari

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Акции на биржах Японии не показали заметного движения на торгах в четверг, поскольку неопределенность относительно корпоративных прибылей на внутреннем рынке сдерживала инвесторов, в то время как акции технологического стартапа Mercari подскочили после прогноза первой чистой годовой прибыли.

Индекс Nikkei мало менялся и закрылся на уровне 28.875,23, в то время как более широкий индекс Topix снизился на 0,10% до 1.947,10.

"Инфляция в США может остаться высокой, поэтому нужно будет больше данных об инфляции, заработной плате и занятости. Квартальные отчеты появятся через несколько недель, рынок исчерпывает торговые факторы", - сказал Нобухико Курамоти из Mizuho Securities.

Период высокой инфляции в США может продлиться дольше, чем ожидалось, сказали в среду члены Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы.

Бумаги Mercari выросли на 8,5% после того, как оператор приложений для продажи подержанных вещей спрогнозировал чистую годовую прибыль впервые с момента листинга в июне 2018 года и ожидает показателя в размере 5 миллиардов иен.

Акции Eisai выросли на 1,5% после сообщения фармкомпании, что власти США позитивно оценили ее экспериментальную терапию для пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера.

($1 = 110,97 иены)

(Хидеюки Сано. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html