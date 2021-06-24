Доллар немного снизился, доходность UST в плюсе после публикации данных о ВВП США, безработице

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(Рейтер) - Доллар слегка снизился после выхода данных о квартальном ВВП США и числе пособий по безработице за неделю; доходность 10-летних американских госбондов выросла до​​​​ 1,4835%.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,10% до 91,71​ к 15:36 МСК, в то время как евро подорожал на 0,18% до $1,19​.

Японская иена снизилась на 0,16% по отношению к доллару до 110,76 иены.

ВВП США в первом квартале 2021 года вырос на 6,4%, сообщило в четверг министерство торговли со ссылкой на окончательные данные.

Вместе с тем, число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю ​​снизилось до 411.000​​, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 380​.000.

На европейских рынках индекс STOXX 600 вырос на 0,64%​​, немецкий индекс DAX поднялся на 0,68%​, а французский CAC - на 0,95%​​.

Спотовая цена на золото выросла на 0,31% до $1.784,3​ за тройскую унцию.

(Текст Калеба Дэвиса. Редактор Анна Козлова)

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