Доллар слегка отступает от многомесячных пиков в ожидании данных об инфляции США

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СИНГАПУР (Рейтер) - Доллар США держится неподалеку от многомесячных максимумов в пятницу, пока инвесторы напряженно ждут выхода в то время как фунт стерлингов несет умеренные потери после того, как Банк Англии не стал обозначать сроки повышения ставки.

Евро вырос на 0,1% до $1,1942​, ранее в ходе азиатских торгов закрепившись ниже 200-дневной средней скользящей, а японская иена подорожала на 0,03%​ к доллару до 110,83 иены.

Комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла через несколько дней после заседания регулятора, похоже, успокоили волнения на рынках госдолга и акций относительно подъема ставки в ближайшее время, однако доллар уже закрепился близ новых высот, и трейдеры опасаются дальнейшего роста курса валюты, если инфляция окажется выше прогнозов.

"Доллар может подскочить, если инфляция окажется выше прогноза", - сказал Джо Каперсо из Commonwealth Bank of Australia в Сиднее.

"В последнее время в США инфляция постоянно обгоняет ожидания, это стало тенденцией", - сказал он.

Более сильный доллар сдерживал движение других крупных валют в течение недели, даже по отношению к валютам тех стран, где повышение ставок, вероятно, произойдет раньше, чем в Соединенных Штатах.

Новозеландский доллар поднялся на 0,24% до $0,7075​, "Осси" подорожал на 0,15% до $0,7593​. [AUD/]

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,07% до 91,746​ к 09:30 МСК.

Фунт стерлингов поднялся на 0,04% до $1,3928​, оттолкнувшись от минимумов, достигнутых после июньского заседания ФРС. Британская валюта в течение ночи показывала самую слабую динамику среди валют G10, потеряв 0,3% после того, как Банк Англии не выказал никаких намерений поднимать ставку и предостерег от "преждевременного ужесточения политики".

Мексиканский песо поднялся до пика двух недель после неожиданного повышения процентной ставки.

Биткоин снизился на 0,8% до $34.372,01.

Эфириум подешевел на 1,27% до $1.964,29.

(Том Уэстбрук. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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