Токийская биржа выросла вслед за Уолл-стрит

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись ростом в пятницу, в основном за счет циклических акций и бумаг технологических компаний, повторив динамику Уолл-стрит, и закончили неделю в плюсе, хотя рост был ограничен осторожным прогнозом для акций США и опасениями вокруг темпа восстановления японской экономики.

Индекс Nikkei вырос к закрытию на 0,66% до 29.066,18, тогда как более широкий индекс Topix поднялся на 0,80% до 1.962,65.

Американские индексы Nasdaq и S&P 500 закрылись на рекордно высоком уровне накануне, в то время как индекс Dow подскочил почти на 1% после того, как президент США Джо Байден достиг договоренности с сенаторами от Демократической и Республиканской партий относительно инфраструктурного плана. [.N]

Циклические акции на Токийской бирже выросли: бумаги компаний-производителей нефти и угля и сталелитейщиков возглавили рост 33 отраслевых субиндексов.

Бумаги технологических компаний также выросли - акции Tokyo Electron поднялись на 0,99%, Advantest - на 2,0%, Fanuc - на 0,46%.

Акции Panasonic подскочили на 4,61% после того, как производитель широкого спектра товаров - от велосипедов до фенов - сообщил о продаже своей доли в Tesla в прошедшем финансовом году.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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