Toshiba назначила гендиректора Цунакаву председателем правления -- Nikkei
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ТОКИО (Рейтер) - Совет директоров Toshiba Corp назначил генерального директора Сатоси Цунакаву временным председателем правления в пятницу, сообщила газета Nikkei, после того, как акционеры отстранили от должности Осаму Нагаяму.
Отставка Нагаямы была вызвана скандалом, разгоревшимся после того, как независимое расследование обвинило Toshiba в сговоре с министерством торговли Японии с целью давления на иностранных акционеров, с тем чтобы они поддержали кандидатуры, предложенные компанией.
(Макико Ямазаки. Перевел Калеб Дэвис. Редактировала Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html