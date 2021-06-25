Toshiba назначила гендиректора Цунакаву председателем правления -- Nikkei

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ТОКИО (Рейтер) - Совет директоров Toshiba Corp назначил генерального директора Сатоси Цунакаву временным председателем правления в пятницу, сообщила газета Nikkei, после того, как акционеры отстранили от должности Осаму Нагаяму.

Отставка Нагаямы была вызвана скандалом, разгоревшимся после того, как независимое расследование обвинило Toshiba в сговоре с министерством торговли Японии с целью давления на иностранных акционеров, с тем чтобы они поддержали кандидатуры, предложенные компанией.

(Макико Ямазаки. Перевел Калеб Дэвис. Редактировала Анна Козлова)

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