Сеть клиник EMC объявила о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже

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МОСКВА (Рейтер) - United Medical Group CY PLC, крупный многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг в России, работающий под брендом Европейский медицинский центр (EMC) объявил о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже.

К размещению будут предложены глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции компании.

Сама компания не получит средства от IPO.

Источники Рейтер в конце мая говорили о планах IPO компании, и, по словам одного из них, компания хотела бы привлечь $500 миллионов.

EMC ожидает, что ГДР будут предложены INS Holdings Limited (бенефициарный владелец – основной акционер EMC Игорь Шилов), в настоящее время владеющей около 71,2% в акционерном капитале компании; Hiolot Holdings Limited (бенефициарный владелец Егор Кульков), в настоящее время владеющей около 20,8% EMC, Greenleas International Holdings LTD (бенефициарный владелец Роман Абрамович), владеющей 6,9%, а также потенциально некоторыми другими текущими акционерами компании.

Шилов планирует сохранить значительную долю в компании по итогам предложения через инвестиционную структуру INS Holdings Limited.

Компания подала заявку на допуск ГДР к торгам на Московской бирже в раздел первого уровня.

EMC ожидает, что опцион для поддержки сделок по стабилизации в объеме до 15% от общего количества ГДР, продаваемых в рамках предложения, будет предоставлен в определенный период после завершения предложения, говорится в сообщении.

"У группы есть четкая стратегия дальнейшего расширения бизнеса и увеличения рыночной доли, которая будет поддерживать траекторию устойчивого роста и позволит стать единым центром предоставления услуг для широкого круга клиентов, заинтересованных в высококачественном медицинском обслуживании и клиентском сервисе", - цитирует сообщение слова генерального директора EMC Андрея Яновского.

"Наше намерение осуществить предложение ГДР на Московской бирже свидетельствует о впечатляющих результатах EMC и нашей твердой уверенности в продолжении роста бизнеса. Мы уверены, что IPO поможет нам обеспечить охват более широкого круга инвесторов и в еще большей степени диверсифицировать структуру акционеров".

Citigroup, JP Morgan и VTB Capital выступают совместными глобальными координаторами и букраннерами IPO.

(Ольга Попова, Мария Киселева. Редактировала Анастасия Тетеревлева)

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