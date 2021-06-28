Доллар малоподвижен, рынки в ожидании трудовой статистики США

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Доллар стабилизировался в понедельник, так как внимание инвесторов переключилось на рынок труда США после более слабых, чем ожидалось, данных об инфляции на прошлой неделе, которые мало способствовали ослаблению опасений вокруг сроков сворачивания стимулов ФРС.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,03% до 91,823​ к 09:26 МСК.

Евро снизился на 0,04% до $1,1928​. Фунт стерлингов поднялся на 0,15% до $1,3898​.

Индекс потребительских расходов населения(PCE) в США, за исключением таких волатильных компонентов, как продукты питания и энергоносители, вырос на 0,5%, что оказалось ниже ожиданий роста на 0,6%.

Признаки напряженности на рынке труда также заставляют многих инвесторов беспокоиться о ценовом давлении, обусловленном ростом заработной платы. Среди множества экономических показателей на этой неделе ключевое внимание будет обращено на пятничные данные о заработной плате, кроме того, экономисты ожидают, что статистика покажет увеличение числа рабочих мест на 675.000.

"В зависимости от результатов данных о заработной плате, рынок может начать закладывать (в котировки) более высокие шансы на повышение ставки в следующем году", - сказал Юкио Исизуки, старший валютный стратег Daiwa Securities.

Швейцарский франк подешевел на 0,07% до $0,9181​. В паре с евро валюта снизилась на 0,08%​ до 1,0954.

Биткоин снизился на 0,34% до $34.582,8, а эфириум колебался вблизи $1.983,43.

(Хидеюки Сано в Токио при участии Тома Уэстбрука в Сингапуре. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html