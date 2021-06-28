Nikkei завершил торги без изменений, инвесторы ждут данных трудового рынка США

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei завершил торги в понедельник практически без изменений на фоне осторожности инвесторов в преддверии ключевых экономических данных США на этой неделе.

Индекс Nikkei снизился на 0,06% до 29.048,02 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,15% до 1.965,67 пункта. С начала месяца Nikkei поднялся на 0,71%.

"Некоторые ключевые экономические отчеты США, такие как данные о рабочих местах, будут опубликованы позже на этой неделе, поэтому инвесторы будут сохранять осторожность в течение всей недели, - сказал Томоитиро Кубота, старший рыночный аналитик Matsui Securities. - Но это не означает, что настроения плохие, поскольку другие индексы выросли".

Подъем возглавили акции Seven & i Holdings, Hitachi Zosen и Nippon Steel, подорожавшие на 3-4%. Лидерами снижения стали бумаги Ricoh, Konami Holdings и Toyota Tsusho, подешевевшие на 2-4%.

(Дзюнко Фудзита при участии Кевина Бакленда. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

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