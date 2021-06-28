ГРАФИК-Пятерка в фокусе: паззл для Федрезерва

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(Рейтер) -

1/ ВОЗВРАЩЕНИЕ К РАБОТЕ

Публикация отчета о занятости в США в пятницу позволит инвесторам оценить вероятность того, что восстановление экономики США вынудит Федеральную резервную систему начать сворачивать сверхмягкую денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось.

Неожиданное решение ФРС сдвинуть на 2023 год первое повышение ставки после пандемии застало рынки врасплох и ненадолго привело к снижению акций, но вскоре индексы перешли к росту, достигнув рекордных максимумов после обнадеживающих комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла.

Он подчеркнул, что инфляция сама по себе не является достаточной причиной для повышения ставок. Однако остается еще один кусочек в общем паззле - данные о рабочих местах, которые могут изменить всю картину. Аналитики ожидают, что экономика добавит 600.000 рабочих мест в июне - максимальный месячный прирост за три месяца – по сравнению с приростом в 559.000 рабочих мест в мае.

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2/ БОЛЬШИЕ ДЕБАТЫ

Центральные банки утверждают, что не склонны придавать большого значения краткосрочному росту инфляции. Тем не менее, усиление ценового давления проверяет их решимость. ФРС уже склоняется к ужесточению политики, а сейчас внимание сосредоточено на том, как отреагирует ЕЦБ на публикацию данных об инфляции за июнь в среду.

В мае инфляция в еврозоне превысила целевой уровень ЕЦБ - около 2%. При этом главный экономист ЕЦБ Филип Лейн уверен, что новой парадигмы не существует - рост заработной платы, в конце концов, остается слабым.

Другие указывают на то, что индекс цен на производственные ресурсы вырос до максимума почти 25 лет в июне - это начинает напоминать 1970-е годы, когда инфляция была высокой.

Большие дебаты продолжаются.

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3/ СЧЕТ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ТАЙМА

Это было хорошее первое полугодие для основных классов активов.

Цены на нефть выросли на 45%, показав максимальный рост в первом полугодии за последние двенадцать лет, в то время как показатель динамики мировых акций, возможно, займет второе место среди всех первых полугодий за 50 лет. Хотя акции FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google) выросли не так сильно, как обычно, промышленные металлы дорожают, а цены на основные продукты питания, такие как кукуруза и соевые бобы, взлетели почти на 40%.

Вторая половина года может быть более непредсказуемой. Более вирулентные штаммы COVID беспокоят медиков, экономика Китая, похоже, замедляется, и рост цен на сырьевые товары и продовольствие ведет к росту инфляции. В результате стало труднее оправдать введение дополнительных стимулов в крупных экономиках, и ряд развивающихся рынков в качестве меры предосторожности повышает ставки.

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4/ РЫНКИ IPO

На рынках IPO никогда не было так хорошо - или все-таки было? В результате притока денег, которые центральные банки вкладывают в экономику, многие компании дебютируют на мировых фондовых рынках.

Однако трещины начинают проявляться. Некоторые компании со средней капитализацией недавно отказались от листинга: Marex Spectron в Лондоне, PHE Holdings в Париже и Primafrio в Мадриде.

Российская Nordgold отложила свое IPO в условиях опасений по поводу ужесточения политики центральных банков. Учитывая, что финансовая компания Wise проводит роуд-шоу и несколько кандидатов на IPO выстроились в очередь на сентябрь, вопрос в том, будут ли еще IPO в будущем.

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5/ ПРИТОРМОЗИТЕ, КИТАЙСКИЕ БЫКИ

После публикации множества прогнозов оптимизм в отношении роста в Китае снизился.

Инвесторы указывают на годовой прогноз роста примерно на 8%. Это огромный показатель, но для некоторых он представляет собой пересмотр в сторону понижения во второй половине года из-за разочаровывающих данных и появления негативных факторов.

При этом ужесточение условий кредитования и медленный рост розничных продаж негативно сказываются на потреблении внутри Китая. Спрос на экспортируемые товары также снижается, несмотря на то, что мировая экономика вновь открывается.

Данные о промышленной прибыли в воскресенье станут следующим ориентиром для экономики. Инвесторы также следят за курсом юаня, который может продемонстрировать один из худших месяцев с середины 2019 года.

(Том Уэстбрук, Дхара Ранасингхе, Абхинав Рамнараян, Марк Джонс и Сакиб Ахмед при участии Карин Штрохекер. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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