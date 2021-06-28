Ранд ЮАР возглавил снижение среди валют из-за опасений о COVID-19
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(Рейтер) - Южноафриканский ранд показал максимальное снижение среди валют развивающихся рынков в понедельник после ввода усиленных ограничений в связи с охватившей страну третьей волной коронавируса.
Ужесточение карантинных мер в ЮАР сроком на две недели привело к падению ранда на 0,7% после трех сессий роста кряду. Валюта потеряла более чем 3% с начала июня, показывая один из худших результатов среди валют развивающихся рынков в этом месяце.
Рост числа заражений COVID-19 привел к продлению ограничительных мер в ряде азиатских стран, таких как Малайзия и Таиланд, что вызвало снижение местных валют.
"Есть теоретически обоснованные аргументы в пользу пессимизма, учитывая силу подъема во время локдаунов", - сказал Ульрих Лейхтманн из Commerzbank.
"До сих пор мы предполагали, что надежда на долгосрочное увеличение доходности (активов) после локдауна сохранится в течение лета и ослабеет только осенью".
На этой неделе будет опубликован целый ряд индексов PMI как развитых, так и развивающихся экономик. В понедельник опрос показал, что потребительское доверие в ЮАР еще больше снизилось во втором квартале.
Другие валюты чувствовали себя лучше на фоне ослабления доллара. Турецкая лира выросла на 0,2% после двух сессий падения.
Индекс валют развивающихся рынков MSCI снизился на 0,1% и может показать аналогичную динамику по итогам месяца, в то время как индекс акций развивающихся рынков в июне продемонстрировал небольшой рост.
К концу марта акции развивающихся рынков прервали тренд, в результате которого индекс показывал динамику лучше S&P 500, из-за возрождения опасений о коронавирусе, инфляции и сомнений относительно монетарной политики в США.
Долговые спреды JPMorgan EMBI также снова выросли - на 3 базисных пункта до 331 после снижения на прошлой неделе.
(Сьюзан Мэтью в Бангалоре. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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