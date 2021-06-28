Ралли американских акций продолжается, но осторожность также нарастает

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НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - Индекс S&P 500 преодолел тревоги вокруг более "ястребиной" позиции Федеральной резервной системы и достиг рекордного уровня на прошлой неделе, однако активность в некоторых областях рынка указывает на беспокойство по поводу потенциальной волатильности в преддверии выхода ключевых экономических данных и квартальных отчетов компаний.

Прогресс в согласовании законопроекта президента США Джо Байдена, предусматривающего выделение $1,2 триллиона на инфраструктуру, помог индексам обновить рекорды, после того как опасения, что ФРС может свернуть свою ультрамягкую политику раньше, чем ожидалось, привели к кратковременному спаду в начале июня. Базовый индекс S&P 500 вырос примерно на 14% с начала года и достиг нового рекорда неделю назад - как и технологический индекс Nasdaq.

Однако, если анализировать ситуация глубже, видны признаки осторожности. Короткие позиции в фонде SPDR S&P 500 ETF Trust выросли до максимума этого года после заседания ФРС 16 июня, что говорит о том, что инвесторы наращивают защиту от понижательных рисков, говорится в недавней записке аналитиков JP Morgan.

В то же время, рост в этом месяце был более концентрированным, поскольку инвесторы вернулись в крупные технологические акции.

Базовый индекс S&P, в котором значительный вес имеет технологический сектор, за июнь вырос на 1,8%, но средняя цена акции S&P снизилась. Равновзвешенный индекс S&P 500 в июне прибавил всего 0,3%, что некоторые инвесторы рассматривают как признак ослабления доверия к более широкому рынку.

"Рынок, возможно, преодолел некоторые страхи, и сейчас, когда мы смотрим вперед во вторую половину (года)... возможно, впереди еще больше рисков, чем несколько месяцев назад", - сказал Джеймс Рэган из D.A. Davidson.

Инвесторов беспокоит и вопрос о том, будет ли рост инфляции достаточно продолжительным, чтобы заставить ФРС начать более скорое, чем ожидалось, сворачивание ультрамягкой политики. Основной показатель инфляции ФРС продемонстрировал максимальный годовой прирост с 1992 года, показали данные в пятницу. В то время как бизнес восстанавливается от пандемии коронавируса, ожидается, что второй квартал станет пиком роста экономики и прибыли компаний в США - и это может стать причиной беспокойства на рынке, когда рост замедлится.

Индекс экономических сюрпризов США Citigroup, который измеряет степень, в которой данные опережают или не оправдывают прогнозы, составляет 26,5 - значительно ниже прошлогоднего пика в 270,8, что указывает на то, что сила экономического восстановления уже в значительной степени заложена в прогнозы.

Некоторые инвесторы также считают, что в S&P, возможно, назрел значительный откат. По словам Сэма Стовалла из CFRA, со времен Второй мировой войны индекс снижался не менее чем на 5% в среднем каждые 178 календарных дней. Последнее ралли рынка длилось 276 дней без такого падения, что является самым продолжительным периодом с января 2018 года, когда за 715-дневным ростом последовало падение S&P 500 на 10,8%.

"Если заглянуть глубже, там не так много поддержки, поэтому рынок может быть немного более уязвим перед (каким-нибудь) новостным заголовком или (поводом для) опасений", - сказал Вилли Делвиче из All Star Charts.

При этом, конечно, множество факторов указывают на то, что фон для акций остается позитивным. Согласно данным IBES от Refinitiv, ожидается, что прибыль компонентов S&P 500 вырастет примерно на 37% в этом году и почти на 12% в следующем. Во втором квартале, отчеты за который начнут поступать с середины июля, ожидается рост прибыли на 65%.

В центре внимания - экономические индикаторы, включая цены на жилье, данные о промпроизводстве и июньскую трудовую статистику.

В понедельник также выступает председатель ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.

(Льюис Краускопф при участии Сакиба Икбала Ахмеда. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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