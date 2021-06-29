Доллар чуть ниже пика двух месяцев в преддверии трудовой статистики США

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар удерживался ниже двухмесячного максимума к основным валютам во вторник - большинство трейдеров взяли паузу в преддверии выхода данных рынка труда США, которые могут повлиять на сроки сворачивания стимулов со стороны Федрезерва.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют удерживался на уровне 91,906​ к 09:09 МСК. На прошлой неделе индекс отошел от пикового значения в 92,408, достигнутого 18 июня после потрясших рынки комментариев ФРС о возможности двух повышений ставки до конца 2023 года.

В комментариях регулятора с тех пор основное внимание было направлено на экономические данные, которые должны дать представление, когда уместно начать сворачивать меры поддержки.

Председатель Федрезерва США Джером Пауэлл неделю назад подтвердил намерение центрального банка США поощрять широкое и всеобъемлющее восстановление рынка и отметил, что ФРС не будет повышать ставки только лишь из-за опасений инфляции.

Ожидается, что министерство труда США сообщит о росте числа рабочих мест в июне на 690.000 по сравнению с увеличением на 559.000 в мае, а уровень безработицы составит 5,7% против 5,8% в предыдущем месяце, согласно опросу экономистов, проведенному агентством Рейтер.

Кроме того, инвесторы ждут данных о потребительском доверии в США во вторник, а также индекса производственной активности Института управления поставками в четверг.

Японская иена была стабильна к доллару на уровне 110,55 иены, удерживаясь немного выше почти 13-месячного минимума в 111,110, достигнутого на прошлой неделе.

Евро был малоподвижен у отметки $1,192​, вновь отступив в направлении минимума двух с половиной месяцев в $1,8470, достигнутого 18 июня.

"Рынок держал длинную позицию в единой валюте благодаря оптимизму по поводу вакцинации в регионе, (но) прогнозы о том, что вариант COVID-19 дельта может распространиться по Европе (в) летние месяцы, теперь могут подрывать уверенность в этой торговле", - написала в своем отчете стратег Rabobank Джейн Фоли, снизив месячный прогноз для евро до $1,19 с $1,20.

"Если предположить, что данные США останутся в целом благоприятными, мы ожидаем умеренного роста доллара к евро в течение года".

Фунт стерлингов удерживался у отметки $1,3874​.

"Австралиец" также был малоподвижен на уровне $0,7563, накануне подешевев на 0,3%.

"Киви" поднялся на 0,11% до $0,7032​ в преддверии выступления главы Резервного банка Новой Зеландии Адриана Орра. Валюта упала на 0,4% в понедельник, прервав пятидневное ралли.

(Кевин Баклэнд. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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