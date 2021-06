Японские акции закрылись в минусе из-за опасений по поводу дельта-штамма COVID-19

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы завершили торги на отрицательной территории во вторник. Снижение циклических акций перевесило подъем бумаг технологических компаний на фоне усиления опасений о том, что вспышки дельта-штамма COVID-19 будут препятствовать восстановлению мировой экономики.

Индекс Nikkei снизился на 0,81% до 28.812,61 пункта. Более широкий индекс Topix опустился на 0,82% до 1.949,48 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 0,65%.

"Инвесторы продают японские циклические акции после снижения Dow и европейских акций. Поскольку в Японии нет акций, эквивалентных GAFA (крупные технологические компании), рынок не воспользовался сильным финишем Nasdaq накануне", - сказал Соитиро Мацумото из Credit Suisse Private Banking.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в ходе торгов понедельника обновили исторические максимумы на фоне ралли техсектора.

Опасения по поводу пандемии ударили по циклическим акциям, таким как сталелитейные компании. Бумаги Nippon Steel подешевели на 3,8%.

Акции оператора сети универмагов Takashimaya снизились на 4,7%, а конкурирующей компании Isetan Mitsukoshi - на 3,2%.

Лидерами снижения стали бумаги Tokai Carbon Co Ltd, Inpex Corp и Takashimaya Co Ltd, подешевевшие на 4,91​%, 4,71% и 4,68% соответственно.

(Дзюнко Фудзита и Хидеюки Сано. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Дмитрий Антонов)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html