Фьючерсы на индекс Dow растут вслед за акциями банков

Новости





(Рейтер) - Фьючерсы на американский фондовый индекс Dow растут во вторник благодаря росту котировок крупных банков, в то время как инвесторы ждут выхода данных о потребительском доверии в условиях растущей инфляции и всплеска заболеваемости коронавирусом в Азии.

Ожидается, что индекс потребительского доверия Conference Board, который будет опубликован в 17.00 МСК, вырастет до 119 в этом месяце после того, как в мае он остался неизменным.

Акции Morgan Stanley подскочили на 3,2% в ходе внебиржевых торгов, став лидером роста среди крупных кредиторов в связи с сообщением банка об удвоении дивидендов - до 70 центов на акцию - в третьем квартале.

При этом акции JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs Group выросли на 0,2-1,1% после того, как они прошли ежегодные стресс-тесты ФРС на прошлой неделе.

Инвесторы теперь ждут публикации трудовой статистики в пятницу и начала сезона отчетности за второй квартал.

Фьючерсы на Dow к 14:30 МСК выросли на 0,11%, на S&P 500 опустились на 0,05%, на Nasdaq 100 опустились на 0,12%.

Акции энергетических корпораций Exxon Mobile, ConocoPhillips, Schlumberger NV, Occidental Petroleum и Marathon Petroleum снизились на 0,3-2,5% после того, как цены на нефть упали почти на 1% из-за опасений по поводу перспектив спроса на топливо.

(Девик Джайн и Медха Сингх. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html