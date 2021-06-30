S&P 500 на историческом максимуме благодаря банкам, техсектору

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(Рейтер) - Индекс S&P 500 во вторник достиг рекордного пика четвертую сессию подряд за счет подъема акций крупных технологических компаний и банков. Хорошие данные о доверии потребителей в США поддержали настроения рынка в преддверии выхода отчета о занятости.

Индекс потребительского доверия в США в июне достиг самого высокого уровня с начала пандемии COVID-19 более года назад. Данные усилили надежды на уверенный экономический рост во втором квартале.

"Главный показатель - это число рабочих мест, и мы будем балансировать здесь, пока не получим эту информацию в пятницу", - сказала Ким Форрест из Bokeh Capital Partners.

Акции Morgan Stanley подскочили на 4% после того, как банк удвоил дивиденды до 70 центов на акцию в третьем квартале. JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp и Goldman Sachs Group также увеличили выплаты.

Индекс Dow Jones к 18:18 МСК вырос на 0,35% до 34.403,51 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,14% до 4.296,43​ пункта, а Nasdaq снизился на 0,08% до 14.488,68 пункта.

(Девик Джайн и Медха Сингх в Бангалоре. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва)

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