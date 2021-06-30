Промпроизводство в Японии в маe упало максимально за год из-за дефицита полупроводников

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Employees wearing protective face masks and face guards work on the automobile assembly line as the maker ramps up car production with new security and health measures as a step to resume full operations, during the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), at Kawasaki factory of Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp., owned by Germany-based Daimler AG, in Kawasaki, south of Tokyo, Japan May 18, 2020. REUTERS/Issei Kato
Employees wearing protective face masks and face guards work on the automobile assembly line as the maker ramps up car production with new security and health measures as a step to resume full operations, during the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), at Kawasaki factory of Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp., owned by Germany-based Daimler AG, in Kawasaki, south of Tokyo, Japan May 18, 2020. REUTERS/Issei Kato

(Рейтер) - Промышленное производство в Японии в мае в месячном выражении сократилось максимально за год из-за резкого снижения производства автомобилей, которое угрожает подорвать экономическое восстановление страны всего за несколько недель до того, как Токио будет принимать Олимпийские игры.

Промпроизводство в Японии сократилось на 5,9% в мае после роста на 2,9% в апреле. Аналитики ожидали сокращения на 2,4%.

Производство автомобилей упало на 19,4%, в основном из-за перебоев с поставками полупроводников, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности (METI).

Объем розничных продаж в Японии в мае подскочил на 8,2% в годовом выражении при прогнозе роста на 7,9% - в основном за счет эффекта статистической базы, но также благодаря росту спроса на потребительские товары и одежду. При этом в месячном выражении с сезонной поправкой продажи снизились на 0,4%.

(Дэниел Леуссинк. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters Economy