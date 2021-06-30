Доллар у недавних пиков в преддверии трудовой статистики
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СИНГАПУР (Рейтер) - Доллар в среду может показать максимальный месячный рост с марта, получив поддержку на фоне нервозности рынка в ожидании трудовой статистики и из-за опасений о том, что распространение штамма дельта может замедлить восстановление после пандемии.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют был малоподвижен у отметки 92,04 к 09:35 МСК.
С начала июня доллар вырос примерно на 2,5% по отношению к корзине валют, в основном благодаря неожиданно "ястребиному" настрою ФРС.
Евро торговался почти без изменений на отметке $1,1901.
Японская иена удерживалась на уровне 110,49 иены за доллар.
"Австралиец" подорожал на 0,15% до $0,7522.
Новозеландский доллар поднялся на 0,19% до $0,7002.
Фунт стерлингов прибавил 0,09% до $1,3848.
Швейцарский франк подешевел на 0,09% до $0,9214.
Пол Макел из HSBC сказал, что валютные рынки, похоже, становятся более чувствительными к сигналам о ставках.
"За последние пару месяцев было много спекулятивного наращивания коротких долларовых позиций, и мы думаем, что они сейчас вымываются", - сказал Макел журналистам во время конференц-звонка.
В фокусе внимания инвесторов - пятничная трудовая статистика. Также инвесторы ожидают данных о занятости в частном секторе позднее в среду.
Ожидается, что министерство труда США сообщит о росте числа рабочих мест в июне на 690.000 по сравнению с увеличением на 559.000 в мае, а уровень безработицы составит 5,7% против 5,8% в предыдущем месяце, согласно опросу экономистов, проведенному Рейтер.
Другой опрос Рейтер указал на ожидания роста числа рабочих мест в частном секторе на 600.000 в июне по сравнению с 987.000 в мае.
"Для доллара в целом многое зависит от того, как на этой неделе будут выглядеть трудовые данные, - сказал Макел. - Если они совпадут с ожиданиями, то я бы предположил, что азиатские валюты смогут вздохнуть с облегчением".
Ускорение роста числа случаев коронавируса в мире и введение новых ограничений также сдерживают динамику основных валют.
(Том Уэстбрук. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html