Доллар у недавних пиков в преддверии трудовой статистики

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СИНГАПУР (Рейтер) - Доллар в среду может показать максимальный месячный рост с марта, получив поддержку на фоне нервозности рынка в ожидании трудовой статистики и из-за опасений о том, что распространение штамма дельта может замедлить восстановление после пандемии.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют был малоподвижен у отметки 92,04​ к 09:35 МСК.

С начала июня доллар вырос примерно на 2,5% по отношению к корзине валют, в основном благодаря неожиданно "ястребиному" настрою ФРС.

Евро торговался почти без изменений на отметке $1,1901​.

Японская иена удерживалась на уровне 110,49 иены за доллар.

"Австралиец" подорожал на 0,15% до $0,7522​.

Новозеландский доллар поднялся на 0,19% до $0,7002​.

Фунт стерлингов прибавил 0,09% до $1,3848​.

Швейцарский франк подешевел на 0,09% до $0,9214​.

Пол Макел из HSBC сказал, что валютные рынки, похоже, становятся более чувствительными к сигналам о ставках.

"За последние пару месяцев было много спекулятивного наращивания коротких долларовых позиций, и мы думаем, что они сейчас вымываются", - сказал Макел журналистам во время конференц-звонка.

В фокусе внимания инвесторов - пятничная трудовая статистика. Также инвесторы ожидают данных о занятости в частном секторе позднее в среду.

Ожидается, что министерство труда США сообщит о росте числа рабочих мест в июне на 690.000 по сравнению с увеличением на 559.000 в мае, а уровень безработицы составит 5,7% против 5,8% в предыдущем месяце, согласно опросу экономистов, проведенному Рейтер.

Другой опрос Рейтер указал на ожидания роста числа рабочих мест в частном секторе на 600.000 в июне по сравнению с 987.000 в мае.

"Для доллара в целом многое зависит от того, как на этой неделе будут выглядеть трудовые данные, - сказал Макел. - Если они совпадут с ожиданиями, то я бы предположил, что азиатские валюты смогут вздохнуть с облегчением".

Ускорение роста числа случаев коронавируса в мире и введение новых ограничений также сдерживают динамику основных валют.

(Том Уэстбрук. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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