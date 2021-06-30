Японские акции зафиксировали месячное снижение из-за опасений о перспективах экономики

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Passersby wearing protective masks walk past an electronic board showing Japan
Passersby wearing protective masks walk past an electronic board showing Japan's Nikkei average, the exchange rate between Japanese yen against the U.S. dollar and other world's benchmarks outside a brokerage, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tokyo, Japan September 14, 2020. REUTERS/Issei Kato

ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы в среду завершили сессию в минусе и снизились по итогам месяца на фоне распространения в Азии штамма коронавируса дельта, а также из-за опасений по поводу экономических перспектив.

Индекс Nikkei снизился на 0,07% до 28.791,53 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 0,3% до 1.943,57 пункта. И июне Nikkei вырос на 0,24%, а Topix - на 1%.

Сначала рынок последовал за ралли Уолл-стрит накануне, но подъем быстро уступил место характерной для японских рынков с сентября тенденции падать в последний торговый день месяца.

Некоторые участники рынка считают, что это может быть связано с ребалансировкой портфелей крупных инвесторов в конце месяца, в то время как другие полагают, что это просто совпадение.

"Это просто аномалия. Но, с другой стороны, многие люди говорят об этом, так что это оказывает определенное влияние на психологию", - сказал Масато Когуре из Tokai Tokyo Securities.

Среди лидеров снижения акции Sugi Holding подешевели на 8,37% после того, как квартальная прибыль оператора сети аптек не оправдала ожиданий рынка.

(Хидеюки Сано и Дзюнко Фудзита. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Economy