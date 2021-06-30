Японские акции зафиксировали месячное снижение из-за опасений о перспективах экономики

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы в среду завершили сессию в минусе и снизились по итогам месяца на фоне распространения в Азии штамма коронавируса дельта, а также из-за опасений по поводу экономических перспектив.

Индекс Nikkei снизился на 0,07% до 28.791,53 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 0,3% до 1.943,57 пункта. И июне Nikkei вырос на 0,24%, а Topix - на 1%.

Сначала рынок последовал за ралли Уолл-стрит накануне, но подъем быстро уступил место характерной для японских рынков с сентября тенденции падать в последний торговый день месяца.

Некоторые участники рынка считают, что это может быть связано с ребалансировкой портфелей крупных инвесторов в конце месяца, в то время как другие полагают, что это просто совпадение.

"Это просто аномалия. Но, с другой стороны, многие люди говорят об этом, так что это оказывает определенное влияние на психологию", - сказал Масато Когуре из Tokai Tokyo Securities.

Среди лидеров снижения акции Sugi Holding подешевели на 8,37% после того, как квартальная прибыль оператора сети аптек не оправдала ожиданий рынка.

(Хидеюки Сано и Дзюнко Фудзита. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html