Стоимость китайской Didi достигла $68 млрд по итогам дебютных торгов в США

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The logo for Chinese ride-hailing company Didi Global Inc is pictured during the IPO on the New York Stock Exchange (NYSE) floor in New York City, U.S., June 30, 2021. REUTERS/Brendan McDermid
The logo for Chinese ride-hailing company Didi Global Inc is pictured during the IPO on the New York Stock Exchange (NYSE) floor in New York City, U.S., June 30, 2021. REUTERS/Brendan McDermid

(Рейтер) - Акции Didi Global Inc завершили первый день торгов в США в небольшом плюсе относительно цены IPO, в результате чего стоимость сервиса такси достигла $68,49 миллиарда.

Китайский гигант привлек $4,4 миллиарда в ходе IPO в США во вторник. Компания установила цену размещения на верхней границе индикативного диапазона и увеличила количество продаваемых бумаг.

Акции Didi открылись на отметке $16,65 - значительно выше цены IPO в $14, но упали во второй половине дня после достижения пика в $18.

(Нур Зайнаб Хуссейн в Бангалоре, Эко Ван в Ашавилле и Илэй Сунь в Пекине, при участии Александры Михальской. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Дмитрий Антонов)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

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