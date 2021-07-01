Доллар на пике 15 месяцев к иене в преддверии данных о занятости в США

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар обновил 15-месячный максимум в паре с иеной и удерживался вблизи многомесячных максимумов к другим основным валютам в четверг, в преддверии выхода ключевой трудовой статистики США, которая может дать подсказки о том, когда ФРС начнет сворачивать стимулы.

Американская валюта коснулась отметки 111,165 иены впервые с 26 марта 2020 года, но затем растеряла позиции и торговалась практически без изменений по сравнению со средой на уровне 111,095.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют был малоподвижен у отметки 92,459​ к 09:23 МСК, накануне достигнув пика 2,5-месячного в 92,451.

В июне индекс показал лучший месяц с ноября 2016 года, чему способствовало неожиданно "ястребиный" настрой Комитета ФРС по открытым рынкам.

В фокусе внимания остаются пятничные данные о занятости в США.

Ожидается, что министерство труда США сообщит о росте числа рабочих мест в июне на 690.000 по сравнению с увеличением на 559.000 в мае, а уровень безработицы составит 5,7% против 5,8% в предыдущем месяце, согласно опросу экономистов, проведенному Рейтер.

"Баланс рисков смещается выше консенсуса" для занятости в несельскохозяйственном секторе, говорится в записке для клиентов Криса Уэстона из Pepperstone. "Данные о (приросте) занятости выше 800 тысяч могут привести к подъему доходности американских облигаций и способствовать дальнейшему укреплению доллара".

Если евро убедительно прорвется ниже текущих уровней по отношению к доллару, "это может стать магнитом для притока доллара", - сказал он, добавив, что "японская иена выглядит повсеместно слабой".

Евро снизился на 0,11% до $1,1842​, пробив уровень$1,1845 впервые с 6 апреля.

"Австралиец", считающийся одним из показателей аппетита трейдеров к риску, подешевел на 0,21% до $0,7482​.

Фунт стерлингов опустился на 0,12% до $1,381​.

(Кевин Баклэнд. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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