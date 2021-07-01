Японские акции закрылись в минусе из-за опасений о распространении коронавируса

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы закрылись снижением в четверг из-за опасений, что возобновление роста числа случаев COVID-19 приведет к продлению ограничений и замедлит восстановление экономики.

Индекс Nikkei снизился на 0,29% до 28.707,04 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,22% до 1.939,21 пункта.

Япония, вероятно, продлит на две недели или больше меры для сдерживания распространения коронавируса в столичном регионе, поскольку число случаев заражения растет, а до начала летних Олимпийских игр в Токио остается меньше месяца.

"Инвесторы воздерживаются от ставок, поскольку волнуются из-за возобновления распространения коронавируса", - сказал Соити Арисава из IwaiCosmo Securities.

"Акции, укрепившиеся в прошлом месяце благодаря ожиданиям восстановления экономики, теряют запал. Но некоторые инвесторы покупают акции, которые недооценены по сравнению с американскими аналогами, и это сдерживает падение".

Акции технологических компаний возглавили снижение на Nikkei: бумаги SoftBank Group подешевели на 0,63%, акции производителя оборудования для производства чипов Advantest - на 1,8%, а производителя медицинского оборудования Terumo - на 1,53%.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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