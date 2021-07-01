Бум, крах и недоумение: биткоин в первом полугодии 2021

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ЛОНДОН (Рейтер) - Если вы инвестируете в биткоины, то в 2021 году ваши нервы, наверное, изрядно потрепались.

Криптовалюта всё более уверенно идет к тому, чтобы стать частью инвестиционного и коммерческого мейнстрима, с помощью крупных финансовых фирм и компаний, которые уже принимают в качестве оплаты этот новый актив.

Благодаря их интересу в апреле биткоин достиг рекордно высокого уровня - почти что $65.000. Однако в своей типично капризной манере с тех пор он растерял почти половину стоимости.

С начала года первая и самая крупная из криптовалют выросла примерно на 20%. Вот несколько графиков, которые рассказывают о том, каким были последние полгода для биткоина.

1/ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕСТАБИЛЬНЫЙ

Резкие колебания цен были характерной чертой биткоина на протяжении почти 13 лет его существования. Первая половина 2021 года не стала исключением, несмотря на надежды, что повышение ликвидности и укрепление инфраструктуры сгладят колебания.

С начала года курс биткоина вырос более чем в два раза и в середине апреля достиг исторического максимума в $64.895, а затем упал более чем наполовину всего за пять недель, поскольку регулирующие органы по всему миру - особенно в Китае - ужесточили контроль над криптовалютами.

Только за май биткоин потерял 35%, что стало худшим месячным итогом с 2018 года. На прошлой неделе он впервые с января опустился ниже $30.000, ненадолго сведя на нет весь прирост с начала года.

По словам аналитика JP Morgan Николаоса Панигиртзоглу, многие крупные инвесторы покинули рынок биткоинов после резкого роста цен в первом квартале, а некоторые переключились на золото.

"Во втором квартале мы обнаружили, что спрос на биткоин чувствителен к цене, - сказал он. - Некоторые инвестиционные фонды начали выходить из биткоина в апреле... Они посчитали, что цены на биткоин слишком высоки по отношению к золоту".

2/ БИТКОИНЫ ИЛИ АЛЬТКОИНЫ?

Биткоин гремел в заголовках в этом году. Однако многие из его более мелких конкурентов - цифровых валют, известных как альткоины - продемонстрировали более значительный рост.

Курс эфириума, второй по величине криптовалюты, в этом году вырос почти в три раза, чему способствовал стремительный виток развития так называемого децентрализованного финансового сектора ("DeFi"). "DeFi" часто использует лежащую в его основе технологию блокчейн для предоставления финансовых услуг без традиционных посредников, таких как банки.

Признаки того, что блокчейн эфириума набирает обороты среди основных финансовых компаний, также способствовали росту курса криптовалюты.

XRP, седьмая по величине криптовалюта, подорожала на столько же. Другие некогда малоизвестные валюты, такие как Dogecoin, созданные в 2013 году в качестве шутки, также значительно опередили биткоин, поскольку инвесторов привлекает перспектива быстрой прибыли. В этом году Dogecoin взлетел более чем на 5.000%.

3 / ВЫТЕСНЕН АКЦИЯМИ - ФАВОРИТАМИ СОЦСЕТЕЙ

В этом году розничных инвесторов привлекли к использованию биткоина рассказы о том, что он может выступать в качестве страховки от инфляции и стать платежным средством будущего.

Кроме того, росту курса способствовало мнение, что он является средством для быстрого получения прибыли - это качество объединяет его с другим феноменом 2021 года - акциями-"мемами", цена которых стимулируется шумихой в социальных сетях.

Акции GameStop и AMC Entertainment Holdings, двух ведущих компаний-"мемов", взлетели в первом квартале вместе с биткоином, подпитываемые розничными инвесторами, у которых в эпоху локдаунов оказалось много свободных денег и свободного времени.

Однако с тех пор ситуация изменилась, и на данный момент GameStop обогнал рост биткоина более чем на 1.000%, а AMC Entertainment - более чем на 2.500%.

(Том Уилсон. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

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