Форсаж первого полугодия держит финансовые рынки на высоких оборотах

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ЛОНДОН (Рейтер) - После беспрецедентных колебаний на мировых финансовых рынках, вызванных пандемией в прошлом году, прогнозировалось, что 2021 год не будет скучным.

Прогноз сбывается.

Программы вакцинации и почти самые большие в истории фискальные и монетарные стимулы стали завораживающим зрелищем.

Взлет нефти на 45% станет лучшим началом года с 2009 года, мировые акции готовятся показать второй в истории результат за первое полугодие с 1998 года, а бумаги AMC и GameStop, популярные среди трейдеров-любителей, взмыли "в космос", показав рост более чем на 2500% и 1000% соответственно.

Добавьте к этому еще один отрезок бурного роста биткоина, продажи уникальных цифровых токенов и значительные колебания на рынках государственных облигаций, и вы поймете, о чем идет речь.

"Это чрезвычайно драматичный год, - сказал Ханс Петерсон из SEB. - Изменения просто колоссальны. Этот год идет нелегко и довольно бурно".

Мировые акции выросли на 11%, но для основных рынков государственных облигаций США и Германии это было самое сложное первое полугодие с 2013 года, несмотря на более благоприятные последние несколько месяцев.

"Главной темой первого полугодия было бюджетное стимулирование США и его связь с рынками облигаций", - сказал Эрик Теорет из Manulife Investment Management, добавив, что эти факторы будут иметь решающее значение и в будущем.

НЕФТЬ, COVID И ВАЛЮТЫ

Другими факторами стали резкий рост цен на нефть, подъем стоимости меди на 20% и скачок на 30-40% цен на древесину и основные продовольственные товары, такие как кукуруза и соя - всё это способствует росту инфляции и других рынков.

Рост цен на нефть привел к укреплению канадского доллара и российского рубля. Металлы помогли поднять южноафриканский ранд. Британский фунт стерлингов показал хорошие результаты благодаря быстрому осуществлению в Великобритании программы вакцинации против COVID, в то время как валюты Японии и зоны евро, где прививочная кампания шла медленнее, снизились на 6,7% и 2,5% соответственно.

РЕАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ

На развивающихся рынках также произошли значительные изменения. Благодаря тому что Бразилия в последние месяцы начала повышать процентные ставки, ее валюта из худшей в мире по итогам первого квартала превратилась в лучшую, демонстрируя сейчас рост на 5,5%.

В противоположность реалу валюты Колумбии и Перу пострадали от политической неопределенности, а турецкая лира вслед за прошлогодним 20-процентным падением потеряла еще 14%.

Ситуация была еще более дикой на криптовалютных рынках, где биткоин взлетел с уровня $29.000 почти до $65.000 в апреле, но затем снова упал до $36.000 из-за ужесточения регулирования в таких странах, как Китай.

Вдобавок в этом полугодии популярность набрали невзаимозаменяемые NFT-токены - разновидность цифрового актива. NFT-произведения искусства уже продаются за миллионы долларов.

С максимумов начала года фонды или акции, связанные с инновациями - ARK Innovation Fund, Tesla, бумаги компаний сферы солнечной энергетики, акции биотехнологического сектора и компаний SPAC - упали на 15-30%, хотя с мая наблюдается отскок.

"Мы находимся в процессе очень необычного восстановления, конечно", - сказал Винсент Мануэль из Indosuez Wealth Management.

(Марк Джонс, при участии Тьягараджу Адинараян и Элизабет Хаукрофт. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

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