Фонды следят за прогнозами центробанков для принятия инвестиционных решений

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БАНГАЛОР (Рейтер) - На инвестиционные решения в течение следующих трех месяцев будут влиять прогнозы центральных банков, показал опрос Рейтер, проведенный среди управляющих глобальных фондов; опрошенные менеджеры рекомендовали увеличить долю акций и сократить долю облигаций в июне.

Глобальный индекс акций MSCI в среду находился вблизи рекордных максимумов, поскольку большинство крупных экономик продолжают восстанавливаться после локдаунов.

Управляющие фондов и инвестиционные директора в США, Европе и Японии в рамках опроса по поводу распределения активов, проведенного Рейтер с 17 по 30 июня, рекомендовали увеличить долю акций в среднем до 49,5% в их модели глобального портфеля, по сравнению с минимумом этого года в 48,7% в мае.

"Котировки акций сдержанны в абсолютном, но не в относительном выражении по сравнению с облигациями, что в среднесрочной перспективе означает, что альтернативы инвестициям в акции нет", - сказал Паскаль Бланке из Amundi.

Опрос показал, что доля инвестиций в активы с фиксированным доходом сократилась до 39,6% в сбалансированном глобальном портфеле, по сравнению с максимумом этого года в 40,3% в мае.

"Перспективы доходности традиционных государственных облигаций выглядят мрачно. Низкая начальная доходность означает, что потенциальная прибыль низка; даже в случае экономического шока существует ограниченное пространство для дальнейшего падения доходности облигаций", - сказал Джастин Онуэквуси из Legal & General Investment Management.

На вопрос о вероятности значительной коррекции на мировых рынках акций и облигаций в ближайшем будущем большинство управляющих фондами ответили, что она низка.

"Мы полагаем, что рынки останутся в режиме ожидания. Похоже, что воды на финансовых рынках остаются спокойными, и нам потребуется большой сюрприз, чтобы прервать эту размеренность. Но это не означает, что они на самом деле безопасны, так как сильные течения могут прийти очень скоро", - сказал Бланке из Amundi.

"Комментарии центральных банков, особенно Федеральной резервной системы, о сокращении сроков стимулов будут иметь ключевое значение. Но многое также будет зависеть от фактических данных о безработице и инфляции".

ПРОГНОЗЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ

Отдельный опрос, проведенный Рейтер среди стратегов рынка активов с фиксированным доходом на прошлой неделе, показал, что в ближайшие три месяца вероятна значительная распродажа на рынке облигаций, поскольку представители центральных банков рассматривают возможность сворачивания стимулов.

Почти две трети управляющих активами, или 14 из 22, в ответ на другой вопрос сказали, что на инвестиционные решения в ближайшие три месяца будут влиять прогнозы центральных банков.

"Рынок быстро переключился с опасений по поводу роста инфляции на то, что будут делать центральные банки - и ФРС в частности. Инфляционный импульс продлится еще некоторое время, поскольку на смену преходящим факторам придут структурные", - отметила инвестиционная команда Generali Investments Partners.

На вопрос о том, когда ФРС объявит план сокращения ежемесячной программы покупки активов на $120 миллиардов, все кроме одного из 23 управляющих фондов ответили, что к сентябрю, включая девять человек, которые ожидают, что это произойдет на августовском симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Однако большинство считает, что американский регулятор не начнет сокращать ежемесячные покупки до следующего года.

Эти мнения совпадают с результатами других опросов экономистов и стратегов по облигациям, проведенных Рейтер.

(Тушар Гоенка, Индрадип Гош в Бангалоре и Фумика Иноуэ в Токио. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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