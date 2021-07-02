Доллар у многомесячных пиков к конкурентам в преддверии трудовой статистики США

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СИНГАПУР (Рейтер) - Доллар закрепился у максимума с марта 2020 года по отношению к иене и удерживался вблизи многомесячных максимумов к другим основным валютам в пятницу. Трейдеры ожидают, что сильные данные о рынке труда в США могут подтолкнуть его еще выше.

Ожидается, что данные о занятости в США, которые будут опубликованы в 15.30 МСК, покажут уверенный рост - прибавление 700.000 рабочих мест за месяц. Однако если число окажется еще выше, это подорвет предположение рынков о том, что процентные ставки в США могут оставаться на очень низком уровне в течение нескольких лет.

"Доллар начал июль сильно; если сегодня трудовые данные для несельскохозяйственного сектора оправдают или превзойдут прогноз, это поддержит его импульс", - говорится в записке для клиентов Филиппа Уи из DBS Bank.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,01% до 92,59​ к 09:14 МСК.

Японская иена подешевела на 0,08%​ к доллару до 111,59 иены.

На этой неделе доллар подорожал на 0,7% по отношению к иене и достиг пика 15 месяцев во время азиатских торгов.

Евро снизился на 0,07% до $1,184​, оставаясь вблизи пика трех месяцев, достигнутого накануне.

Фунт стерлингов опустился на 0,06% до $1,3759​, ранее обновив минимум двух с половиной месяцев в $1,3752.

"Австралиец" удерживался вблизи минимума с декабря.

Австралийский доллар, "киви", евро и иена находятся ниже 200-дневных скользящих средних по отношению к доллару - особенно иена, подешевевшая в этом году почти на 7,5%.

"В 2021 году наблюдалась тенденция к тому, что доллар демонстрировал асимметричную реакцию на трудовые данные: результат ниже прогноза приводил к большему снижению курса доллара по сравнению с ростом, спровоцированным более сильными, чем ожидалось, цифрами", - сказал Франческо Песоле из ING.

"Если окажутся точными прогнозы наших экономистов о том, что данные будут положительными, но недотянут до консенсуса, мы ожидаем, что ценовые изменения на валютном рынке окажутся в целом негативным для доллара, так как "ястребиные" ожидания ФРС несколько сузятся".

Цены на сырьевые товары также склоняются против доллара, когда речь идет о валютах экспортеров, особенно подверженных влиянию цен на нефть, которые в этом году выросли на 46%.

Канадский доллар, например, снижается за неделю, но является самой успешной валютой G10 в этом году, подорожав на 2,5% по отношению к доллару с 1 января.

(Том Уэстбрук в Сингапуре, при участии Кевина Баклэнда в Токио. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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