Индекс Nikkei вырос вслед за Sony и Toyota, но завершил неделю в минусе

ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei вырос в пятницу вслед за котировками ориентированных на экспорт компаний, включая Sony Group и Toyota Motor, для которых благоприятным фактором стало снижение курса иены.

Между тем индекс завершил неделю в минусе из-за опасений по поводу нового роста заражений коронавирусом в мире.

Индекс Nikkei в пятницу вырос на 0,27% до 28.783,28 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,88% до 1.956,31 пункта. С начала недели Nikkei снизился на 0,97%, Topix потерял 0,32%.

"Ослабление иены поддержало акции автомобильных компаний и других производителей, включая Sony, поскольку инвесторы ожидают, что они могут улучшить свои прогнозы", - сказал старший инвестиционный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фудзито.

"Но их рост ограничен слабыми показателями тяжеловесов индекса Nikkei, таких как производители оборудования для выпуска микрочипов и Fast Retailing. Это объясняет более активный рост Topix", - добавил он.

Акции Sony Group подскочили на 3,66% и стали лидером роста среди 30 крупнейших компаний индекса Topix, поскольку курс иены упал до минимума с марта 2020 года. Цена бумаг Hitachi увеличилась на 2,1%. Ослабление иены увеличивает прибыль и выручку японских компаний, полученные за рубежом.

Котировки автопроизводителей Toyota Motor, Honda Motor, Nissan Motor и Mazda Motor повысились на 1,4-6,5% после сильных данных о квартальных продажах их американских конкурентов.

Капитализация Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, сократилась на 0,89% после новости о том, что во Франции начато расследование в отношении четырех ритейлеров одежды - эти компании подозреваются в сокрытии преступлений против человечности в китайской провинции Синьцзян.

Подъем возглавили акции Mazda Motor Corp, Mitsui E&S Holdings Co Ltd и Sony Group Corp, подорожавшие на 6,53%, 5,07% и 3,66% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Nikon Corp, Tokyo Electron Ltd и Nissan Chemical Corp, подешевевшие на 2,91​%, 2,11% и 1,83% соответственно.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

