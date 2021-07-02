ОПРОС РЕЙТЕР: Краткосрочный прогноз для доллара позитивный, годовой - не очень

Новости

БАНГАЛОР (Рейтер) - Инвесторам стоит наращивать ставки на укрепление доллара в ближайшем будущем, полагают большинство опрошенных Рейтер аналитиков, однако их мнения относительно продолжительности восходящего тренда разделились, а более долгосрочные прогнозы указывают на снижение американской валюты.

После "ястребиного поворота" Федрезерва доллар завершил июнь ростом примерно на 3% к корзине основных мировых валют, что стало лучшей динамикой за 4,5 года.

Доллар и другие защитные активы также получили поддержку из-за распространения нового, более заразного штамма коронавируса.

Опрошенные с 28 июня по 1 июля аналитики в среднем ожидают, что курс доллара через 12 месяцев будет ниже, чем сейчас. Однако при ответе на дополнительный вопрос 75% респондентов сказали, что на трехмесячную перспективу более выигрышной стратегией будет наращивание длинных позиций в долларе и коротких - в других валютах.

"Мы будем в позитивном для доллара режиме в ближайшие несколько месяцев, что создаст некоторую силу для доллара в краткосрочной перспективе. Но на более отдаленном горизонте мы ожидаем, что доллар останется в относительно широком диапазоне", - сказал Дэвид Адамс из Morgan Stanley.

"Из данных CFTC (Комиссии по торговле товарными фьючерсами) и наших бесед с инвесторами следует, что рынок по-прежнему с оптимизмом относится к доллару, как в плане реальных позиций, так и по настрою", - добавил он.

Более половины опрошенных (37 из 63) полагают, что период сильного доллара продлится меньше трех месяцев, а 11 из них и вовсе сказали, что он уже закончился. Оставшиеся 26 аналитиков считают, что восходящий тренд сохранится более трех месяцев.

Такое расхождение во мнениях отражает неопределенность относительно планов Федрезерва. С одной стороны, опрошенные Рейтер аналитики ожидают, что центробанк представит план сворачивания стимулов к сентябрю, с другой - рынок рассчитывает, что реализация этого плана начнется не раньше следующего года.

"С учетом подъема фондовых рынков и перегрева рынка жилья во многих странах, образовалась плодородная почва для опасений. В центре внимания находятся коронавирус и Федрезерв... Федрезерв заставляет нас сосредоточиться на экономических данных, которые сложно интерпретировать", - сказал Кит Джакс из Societe Generale.

"Королева из "Алисы в Стране чудес" говорила, что порой ей удавалось поверить в шесть невозможных вещей до завтрака. Подозреваю, что мы все с этим столкнемся этим летом... Однако фундаментальная картина по-прежнему говорит о том, что на рынке валют идет борьба между восстановлением глобальной экономики и разговорами об ужесточении политики Федрезерва".

Долгосрочный прогноз для доллара свидетельствует о консенсусе среди аналитиков по поводу того, что доллар будет снижаться. Ожидается, что евро укрепится к доллару на 2,6% до $1,22 в течение следующих 12 месяцев с текущего уровня в районе $1,18.

Годовой прогноз для евро хуже, чем в прошлом месяце, но это отражает значительный спад единой европейской валюты в июне, который уже заложен в текущие котировки.

"Никто не собирается платить премию за валюты "тихой гавани", когда мировая экономика показывает лучший рост за десятилетия", - сказал старший экономист UBS Global Wealth Management Брайан Роуз.

"Сейчас мы находимся в худшем из возможных миров: политика Федрезерва максимально мягкая, инфляция высокая, а реальные процентные ставки в США ушли глубже в отрицательную территорию, чем в других странах... Для разворота доллара нужна перспектива повышения ставок Федрезерва", - сказал он.

(Рахул Карунакар и Хари Кишан при участии Суджита Пая и Свати Наир. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html