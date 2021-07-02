Активы под давлением тревог о штамме дельта

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НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - Беспокойство о распространении штамма дельта коронавируса отражается в различных сегментах мировых финансовых рынков, даже когда акции США находятся вблизи рекордных максимумов.

Штамм дельта присутствует сейчас более чем в 90 странах и стал самым распространенным вариантом среди новых случаев заражения COVID-19 в США, по данным компании Helix, занимающейся геномикой.

Пока, однако, трудно сказать, насколько сильным будет влияние нового штамма на восстановление глобального роста, которое способствовало подъему рисковых активов в последние месяцы.

Вот некоторые активы, на которые могут влиять опасения о штамме дельта.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕКТОР

Бумаги Southwest Airlines, American Airlines, Delta и Carnival Corp попали в список 25 акций с худшей динамикой за последний месяц, показал анализ Рейтер. Индекс Dow Jones U.S. Travel & Leisure упал на 3,35% в июне по сравнению с ростом на 2,2% индекса S&P 500.

Цены на нефть, которые пострадали от влияния пандемии, в июне выросли примерно на 10%.

ВАЛЮТЫ

Беспокойство о штамме дельта оказывает давление на валюты стран, где он быстро распространяется, включая австралийский доллар и фунт стерлингов.

Такая динамика основных валют способствовала ралли доллара, которое было вызвано "ястребиным" настроем Федеральной резервной системы и в результате которого доллар в июне вырос на 2,7% по отношению к корзине основных валют.

ГОСОБЛИГАЦИИ США

Некоторые инвесторы в последние недели вложились в казначейские облигации из-за ожиданий того, что подъем экономики США, возможно, проходит пик, а ФРС будет менее терпима к росту потребительских цен. Некоторые инвесторы считают, что усилившаяся неопределенность в отношении COVID-19 может усилить динамику доходности государственных облигаций США, которые являются одним из самых популярных в мире активов-убежищ.

РОСТ ПРОТИВ СТОИМОСТИ

Так называемые акции стоимости - недооцененные бумаги, обычно более чувствительные к экономическим циклам, - взлетели ранее в этом году за счет ожиданий экономического подъема, но в последнее время испытывают трудности.

Тем временем акции роста, включая бумаги Amazon.com, Netflix, Zoom Video Communications и ETSY Inc, которые оказались в выгодном положении на фоне коронавирусных ограничений, подскочили.

Марко Коланович из JP Morgan считает, что такой сдвиг напоминает ситуацию в феврале, когда инвесторов встревожило распространение штамма альфа, но затем они перешли к продажам облигаций и снова стали вкладываться в акции стоимости, когда угроза миновала.

"Мы ожидаем, что сейчас это повторится, поскольку инвесторы оценивают так называемый штамм дельта", - сказал Коланович.

(Сакиб Игбал Ахмед. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

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