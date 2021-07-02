Распространение штамма дельта в Азии ускоряется на фоне медленной вакцинации

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СЕУЛ/СИДНЕЙ (Рейтер) - Вспышки легко передающегося штамма коронавируса дельта на этой неделе разрослись в Азии, а Австралия и Южная Корея зарегистрировали рекордное количество случаев заражения, что побудило некоторые страны ужесточить ограничения, а другие - ускорить вакцинацию.

Вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Индии в декабре прошлого года, распространился примерно в 100 странах, и Всемирная организация здравоохранения недавно предупредила, что вскоре он может стать доминирующей формой вируса. Распространение штамма также вызвало всплеск заболеваемости в Японии, что поставило под угрозу проведение Олимпийских игр.

В пятницу самый густонаселенный австралийский штат Новый Южный Уэльс сообщил о максимальном в этом году суточном приросте числа новых случаев заболевания. Общее число случаев заболевания в штате за время последней вспышки превысило 200, большинство из них вызвано штаммом дельта.

В Сиднее, где проживает пятая часть 25-миллионного населения страны, прошла половина двухнедельного локдауна, введенного для сдерживания вспышки, которая вызвала тревогу властей на фоне вялотекущей вакцинации в стране.

Австралия испытывает трудности с вакцинацией населения, поскольку за первыми успехами в сдерживании пандемии последовали сомнения населения по поводу необходимости вакцинироваться, а также задержки поставок вакцин от производителей.

В Австралии полностью привито только 6% населения, в Японии - 12%.

В среду Япония сообщила, что на долю штамма дельта приходится почти треть всех случаев заболевания в восточной части страны, включая Токио, а к середине июля этот показатель может вырасти до 50%. Чиновники склоняются к тому, чтобы пока не отменять действующие ограничения.

Власти Южной Кореи сообщили в пятницу, что число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом превысило 800 - максимальный показатель почти за шесть месяцев, при этом уровень вакцинации ниже 10%. Среднее число новых случаев заражения в стране растет уже 10 дней подряд, Сеул отложил смягчение мер социального дистанцирования.

Индонезия, четвертая по численности населения страна в мире, ввела чрезвычайные меры, которые начнут действовать в субботу и продлятся до 20 июля, чтобы сдержать вспышку заболеваемости.

В Индии число новых случаев заражения снизилось до двухмесячного минимума после достижения пика в 400.000 за сутки в мае, правительство сосредоточилось на массовой вакцинации.

США и Европа также отмечают рост числа случаев штамма дельта.

Таиланд в пятницу третий день подряд отчитался о рекордном числе смертей от коронавируса. Вариант альфа, впервые обнаруженный в Великобритании, по-прежнему является доминирующим в стране.

(Свати Пандей и Ренджи Хосе в Сиднее, Хёнхе Шин в Сеуле, Тайют Сетбунсарнг и Паранат Тепгумпанант в Бангкоке и Роки Свифт в Япония. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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