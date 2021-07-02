Франция расследует причастность модных ритейлеров к сокрытию преступлений в Синьцзяне
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(Рейтер) - Власти Франции начали расследование в отношении четырех крупных ритейлеров модной одежды на предмет возможного сокрытия преступлений против человечности в китайской провинции Синьцзян, сообщил источник в органах юстиции в пятницу.
Проверка связана с обвинениями в том, что правительство Китая преследует уйгуров, в том числе использует принудительный труд, сказал источник. Китай отвергает все обвинения в нарушениях прав человека в Синьцзяне.
Расследование ведется в отношении Uniqlo France -французского подразделения японской Fast Retailing, испанской группы Inditex, французской SMCP и производителя обуви Skechers, сказали источники.
В начале апреля две негосударственные организации подали во Франции жалобы на транснациональные компании, обвинив их в сокрытии фактов принудительного труда и преступлений против человечности.
Inditex выразила несогласие с обвинениями, добавив, что тщательно отслеживает происхождение материалов и продукции и будет в полной мере сотрудничать с французскими следственными органами.
SMCP пообещала сотрудничать с властями, чтобы доказать несправедливость обвинений.
В сообщении Fast Retailing говорится, что компания не получала уведомлений от французских властей и что ни один из ее производственных партнеров не находится на территории Синьцзяна.
Представители Skechers сказали, что компания не комментирует текущие судебные тяжбы.
Ряд западных брендов, включая H&M, Burberry и Nike, подверглись бойкоту со стороны китайских потребителей после того, как высказали опасения по поводу использования подневольного труда в Синьцзяне.
В марте США, Европейский союз, Великобритания и Канада ввели санкции против китайских чиновников за нарушения прав человека в Синьцзяне. Китай отреагировал введением ответных санкций.
(Бенуа Ван Оверстратен в Париже при участии Ричарда Лафа в Париже, Хесуса Агуадо в Мадриде и Роки Свифта в Токио. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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