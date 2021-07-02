Пятерка в фокусе: австралийские ставки, протокол ФРС и летняя неопределенность

Новости





ЛОНДОН (Рейтер) - Ниже перечислены пять основных тем, которые, вероятно, будут находиться в центре внимания инвесторов и трейдеров на следующей неделе.

1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

С учетом того, что рынки вступают во вторую половину 2021 года, сможет ли быстрый и яростный темп последних 15 месяцев сохраниться?

В первом полугодии произошло несколько впечатляющих событий: нефть взлетела на 45%, популярные среди трейдеров-любителей акции AMC выросли более чем на 2.500%, бразильская валюта из худшей в мире по итогам первого квартала превратилась в лучшую. Однако стимулы привели к тому, что инфляция в США сейчас составляет 8% в год против всего 3% в среднем за последние 100 лет.

Учитывая, как сильно рынки любят дешевые деньги, третий квартал может оказаться неспокойным.

- ГРАФИК-Форсаж первого полугодия держит финансовые рынки на высоких оборотах

2. ЦБ АВСТРАЛИИ

Заседание Резервного банка Австралии, которое состоится во вторник, может стать настоящим блокбастером. Будет решена судьба целевого показателя доходности трехлетних госбондов и схемы покупки облигаций, а также возможно изменение формулировок прогноза о ставках.

3. ФРС

Инвесторы будут тщательно анализировать протокол июньского заседания ФРС, который регулятор опубликует в среду, после того как в июне "ястребиные" настроения ЦБ взбудоражили рынки.

Чиновники перенесли первое прогнозируемое повышение ставок на 2023 год с 2024 года и начали переговоры о том, как завершить кризисный выкуп облигаций.

Рынки будут анализировать формулировки о росте потребительских цен и другие признаки уверенности чиновников в том, что сильное восстановление экономики означает скорое прекращение агрессивной поддержки.

4. ЛЕТНЯЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Риски того, что COVID-19 испортит еще одно лето, растут на фоне распространения в мире штамма дельта.

Организация объединенных наций выступила с мрачным предупреждением о том, что в этом году ожидается стагнация международного туризма, что приведет к убыткам в размере до $2,4 триллиона. Такой прогноз ударил по акциям туристических компаний.

Но пляжные полотенца и крем от загара прятать пока рано.

ЕС запустил цифровую систему сертификатов COVID, чтобы возобновить туризм.

5. ВЫБОРЫ В ГЕРМАНИИ

Всего три месяца осталось до выборов в Германии - ключевого политического события в Европе в этом году - и опросы, похоже, подтверждают, что "Зеленые" теряют свою силу. Лидер партии Анналена Баербок столкнулась с обвинениями в плагиате и вопросами по поводу ее резюме, а само движение - со скандалом о выплате рождественских бонусов и неудачами на региональных выборах.

После того как Баербок была выбрана кандидатом в канцлеры, "Зеленые" на короткое время улучшили позиции в опросах. Однако свежие опросы показывают, что они могут набрать 20% голосов, в то время как правящий альянс ХДС/ХСС Ангелы Меркель - 30%.

Перемены в коалиционной арифметике важны для будущей политики крупнейшей экономики Европы. В настоящее время вероятной выглядит возглавляемая ХДС/ХСС коалиция с "Зелеными" - сочетание, которое, как ожидается, принесет больше преемственности, чем перемен.

С другой стороны, время еще есть.

(Том Уэстбрук в Сингапуре, Сакиб Ахмед в Нью-Йорке, Марк Джонс, Саикат Чаттерджи и Карин Штрохекер в Лондоне, при участии Дхара Ранасингхе. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html