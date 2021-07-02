"Потрясенный" глава Mitsubishi Electric уходит в отставку из-за "многолетнего обмана"

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Президент компании Mitsubishi Electric сказал, что уйдет в отставку, чтобы взять на себя ответственность за "три десятилетия систематического обмана", в течение которых японская компания фальсифицировала данные проверки кондиционеров и компрессоров тормозной системы, используемых в поездах.

Признание корпорации Mitsubishi, чья продукция варьируется от кондиционеров и пылесосов до промышленных принтеров и спутников, способно еще больше подорвать репутацию Японии как производителя высококачественной продукции, и без того подмоченную другими случаями фальсификации или сокрытия данных испытаний.

"Я потрясен", - сказал Такэси Сугияма на пресс-конференции, в ходе которой он извинился за фальсификацию данных и пообещал назначить преемника уже в июле, как только поможет скоординировать план действий компании в ответ на возникший скандал.

(Тим Келли. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html