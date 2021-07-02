Credit Suisse выплатит еще $750 млн пострадавшим инвесторам Greensill

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ЦЮРИХ (Рейтер) - Банк Credit Suisse продолжает компенсировать потери, связанные с обанкротившейся финансовой компанией Greensill Capital, и выплатит инвесторам еще $750 миллионов, сообщило в пятницу подразделение по управлению активами.

Новые выплаты, запланированные на неделю, начинающуюся 5 июля, доведут общую сумму выплат инвесторам до $5,6 миллиарда.

Против Credit Suisse поданы судебные иски в связи с инвестициями клиентов банка в облигации финансовой компании Greensill Capital на сумму более $10 миллиардов. Greensill обанкротилась в марте.

(Бренна Хьюз Нехайви. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

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