Tesla продала рекордные 201.250 машин во 2 кв

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(Рейтер) - Американский производитель электромобилей Tesla Inc в пятницу отчитался о поставках 201.250 машин во втором квартале.

Показатель стал новым квартальным рекордом для компании, хотя её основатель и гендиректор Илон Маск ранее предупреждал о нехватке сырья и микрочипов.

Аналитики в среднем ожидали, что поставки автомобилей Tesla в апреле-июне составят 200.258 машин, согласно данным Refinitiv.

(Аканкша Рана в Бангалоре и Хенджу Джин в Беркли, Калифорния. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

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