Доллар замер на фоне ослабления опасений о повышении ставки
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СИНГАПУР (Рейтер) - Доллар торгуется практически без изменений в понедельник после резкого роста на прошлой неделе, когда череда смешанных данных о занятости в США ослабила опасения инвесторов относительно поспешного прекращения денежно-кредитного стимулирования.
Хотя основной показатель темпов создания рабочих мест в июне превзошел прогнозы, уровень безработицы при этом вырос, а участие в трудовой деятельности не изменилось, что свидетельствует о некоторых положительных сдвигах на американском рынке труда, но дает Федеральной резервной системе возможность подождать, прежде чем сокращать выкуп активов или повышать ставки.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,03% до 92,253 к 09:41 МСК.
"Осси" был малоподвижен возле отметки $0,7524. Новозеландский доллар был стабилен вблизи $0,7027.
Фунт стерлингов прибавил 0,14% до $1,3841. Японская иена подорожала на 0,02% к доллару до 111,02 иены.
Юань на материковом рынке вырос на 0,21% до 6,4585, на офшорном рынке - на 0,15% до 6,4619.
"Отчет (министерства труда США) был, вероятно, достаточно разнонаправленным, чтобы удержать ФРС от скорого объявления о сокращении (стимулов)", - сказал Имре Спейзер из Westpac.
"Рынок считал, что сигнал будет послан (на симпозиуме ФРС) в Джексон-Хоуле в августе. Этот отчет говорит о том, что, возможно, еще рановато", - сказал аналитик.
Биткоин снизился на 2,71% до $34.333,82.
Эфириум подешевел на 1,79% до $2.282,94.
Американские рынки закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня независимости.
(Том Уэстбрук. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html