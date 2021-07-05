Доллар замер на фоне ослабления опасений о повышении ставки

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СИНГАПУР (Рейтер) - Доллар торгуется практически без изменений в понедельник после резкого роста на прошлой неделе, когда череда смешанных данных о занятости в США ослабила опасения инвесторов относительно поспешного прекращения денежно-кредитного стимулирования.

Хотя основной показатель темпов создания рабочих мест в июне превзошел прогнозы, уровень безработицы при этом вырос, а участие в трудовой деятельности не изменилось, что свидетельствует о некоторых положительных сдвигах на американском рынке труда, но дает Федеральной резервной системе возможность подождать, прежде чем сокращать выкуп активов или повышать ставки.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,03% до 92,253​ к 09:41 МСК.

"Осси" был малоподвижен возле отметки $0,7524​. Новозеландский доллар был стабилен вблизи $0,7027​.

Фунт стерлингов прибавил 0,14% до $1,3841​. Японская иена подорожала на 0,02%​ к доллару до 111,02 иены.

Юань на материковом рынке вырос на 0,21% до​ 6,4585​, на офшорном рынке - на 0,15% до 6,4619.

"Отчет (министерства труда США) был, вероятно, достаточно разнонаправленным, чтобы удержать ФРС от скорого объявления о сокращении (стимулов)", - сказал Имре Спейзер из Westpac.

"Рынок считал, что сигнал будет послан (на симпозиуме ФРС) в Джексон-Хоуле в августе. Этот отчет говорит о том, что, возможно, еще рановато", - сказал аналитик.

Биткоин снизился на 2,71% до $34.333,82.

Эфириум подешевел на 1,79% до $2.282,94.

Американские рынки закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня независимости.

(Том Уэстбрук. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

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