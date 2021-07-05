Китай удалит сервис такси Didi из магазинов приложений

Новости





ПЕКИН (Рейтер) - Китайский гигант Didi Global Inc сообщил, что распоряжение Пекина об удалении сервиса вызова такси из магазинов приложений в Китае может нанести удар по выручке. В то же время другие китайские компании, недавно вышедшие на биржи США, также оказались объектом расследования в области кибербезопасности в Китае.

Стоимость Didi достигла $68 миллиардов во время дебютных торгов на Нью-Йоркской бирже после IPO в начале июля.

Администрация киберпространства Китая (CAC) издала приказ об удалении приложения Didi из магазинов приложений в КНР в воскресенье - через два дня после начала расследования в отношении компании. По словам регулятора, расследование сфокусировано на антиконкурентном поведении и безопасности данных.

Широкомасштабное регулятивное давление затронуло и другие технологические компании КНР, которые недавно провели листинг в США: владельца онлайн-сервиса найма работников Zhipin.com Kanzhun и транспортную Full Truck Alliance. Против них CAC также начала расследование.

Первым сигналом о наступлении китайских властей на техгиганты стал срыв IPO финтех-дочки Alibaba - Ant Group - на сумму $37 миллиардов в конце прошлого года.

($1 = 6,4721 юаня)

(Тони Монро и Илей Сунь в Пекине, при участии Аакрити Бала в Бангалоре, Скотта Мердока в Гонконге и Сэма Насси в Токио. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html