Apollo Global вступила в борьбу за покупку британского ритейлера Morrisons

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ЛОНДОН (Рейтер) - Конкуренция за приобретение четвертой по величине британской сети супермаркетов Morrisons обострилась в понедельник, когда в борьбу вступил третий претендент - инвестиционная компания Apollo Global Management.

Американская группа Apollo, которая в прошлом году упустила возможность приобрести Asda, третьего по величине игрока в британской торговле продуктами питания, сообщила, что находится на предварительной стадии оценки возможного предложения для Morrisons, но еще не связывалась с советом директоров компании.

В субботу Morrisons согласилась на сделку с принадлежащей SoftBank Fortress Investment Group, которая оценила компанию в 6,3 миллиарда фунтов стерлингов ($8,7 миллиарда).

Акции Morrisons подскочили более чем на 11% к 10.22 МСК.

($1 = 0,7232 фунта стерлингов)

(Джеймс Дейви. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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