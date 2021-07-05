Apollo Global вступила в борьбу за покупку британского ритейлера Morrisons
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ЛОНДОН (Рейтер) - Конкуренция за приобретение четвертой по величине британской сети супермаркетов Morrisons обострилась в понедельник, когда в борьбу вступил третий претендент - инвестиционная компания Apollo Global Management.
Американская группа Apollo, которая в прошлом году упустила возможность приобрести Asda, третьего по величине игрока в британской торговле продуктами питания, сообщила, что находится на предварительной стадии оценки возможного предложения для Morrisons, но еще не связывалась с советом директоров компании.
В субботу Morrisons согласилась на сделку с принадлежащей SoftBank Fortress Investment Group, которая оценила компанию в 6,3 миллиарда фунтов стерлингов ($8,7 миллиарда).
Акции Morrisons подскочили более чем на 11% к 10.22 МСК.
($1 = 0,7232 фунта стерлингов)
(Джеймс Дейви. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html