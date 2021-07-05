Nikkei на минимуме 2 недель, политические опасения перевесили ралли Уолл-стрит

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские акции снизились в понедельник, а Nikkei достиг двухнедельного минимума, разойдясь в динамике с поднявшимися до новых рекордов индексами Уолл-стрит, поскольку опасения из-за роста числа случаев COVID-19 в Японии и других странах сказались на циклических акциях.

Неутешительные результаты Либерально-демократической партии (ЛДП) премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги на местных выборах в воскресенье усилили настороженность рынков.

"Восстановление ЛДП не было сильным, что оставляет повод для опасений по поводу предстоящих всеобщих выборов", - сказал Нобухико Курамоти из Mizuho Securities.

Индекс Nikkei снизился на 0,64% до 28.598,19 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 0,37%, закрывшись на уровне 1.948,99 пункта.

На фоне тревог вокруг роста числа заражений штаммом дельта подешевели многие циклические акции во главе со сталелитейщиками - одним из наиболее чувствительных к состоянию мировой экономики секторов.

Акции JFE Holdings упали на 4,0%, а Nippon Steel - на 3,5%.

(Хидеюки Сано. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html