НЕДЕЛЯ НА УОЛЛ-СТРИТ: Инвесторы приглядываются к дивидендам в отсутствие скачка доходности бондов

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - Доходность американских гособлигаций, как ожидается, не покажет существенного роста во втором полугодии, и на фоне таких ожиданий инвесторы снова начали обращать внимание на акции компаний, выплачивающих значительные дивиденды.

Индекс ProShares S&P Dividend Aristocrats ETF, в который входят компании, ежегодно повышающие дивиденды в течение как минимум последних 25 лет, вырос на 14,3% с начала года, тогда как общий индекс S&P 500 повысился на 15,8%.

Некоторые инвесторы считают, что эти акции могут оказаться выгодными объектами для вложений в ближайшие месяцы, поскольку "ястребиная" риторика Федрезерва и признаки того, что рост достиг своего предела, понизили ожидания, что доходность госбондов вернется к росту.

Дивидендная доходность компаний из индекса S&P Dividend Aristocrats составляет в среднем 2,15%, тогда как доходность 10-летних казначейских облигаций находится на уровне 1,48%.

"Рынок все больше будет фокусироваться на компаниях, обладающих потенциалом к повышению выплат и увеличению доходов от инвестиций", - сказал Боб Ляйнингер из Gabelli Funds.

Компании из индекса S&P 500 увеличат дивиденды в среднем на 6% в этом году и в следующем, тогда как в текущие котировки заложен рост всего на 0,8%, согласно оценке Goldman Sachs.

В прошлом году 57 компаний из S&P 500 снизили или заморозили дивидендные выплаты, однако 22 из них уже возобновили или увеличили дивиденды, а еще 19 могут повысить их до конца года, по данным банка.

Наиболее резкое повышение дивидендов могут продемонстрировать финансовые компании, поскольку Федрезерв ослабил ограничения на выплаты акционерам и обратный выкуп акций, отметил инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле.

Крупнейшие банки Уолл-стрит, включая Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, JPMorgan Chase и Bank of America, объявили о повышении выплат 28 июня после успешного прохождения стресс-тестов Федрезерва. Аналитики полагают, что общий объем выкупа акций и дивидендов финкомпаний превысит $130 миллиардов.

Помимо банков, дивиденды могут увеличить пивоваренная компания Molson Coors Beverage Co, промышленная группа Honeywell International Inc и производитель микрочипов Broadcom Inc, а также энергетические компании из индекса S&P 500, считают аналитики.

