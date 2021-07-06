Nikkei закрылся в плюсе благодаря росту акций SoftBank и владельца Uniqlo

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei немного вырос во вторник вслед за акциями SoftBank Group и Fast Retailing, но опасения по поводу возможного скачка числа случаев коронавируса во время Олимпийских игр ограничило подъем.

Nikkei вырос на 0,16% до 28.643,21 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,28% до 1.954,50 пункта.

Акции SoftBank Group подорожали на 1%, бумаги оператора магазинов одежды Uniqlo компании Fast Retailing - на 0,45%, а производителя кондиционеров Daikin Industries - на 2,6% после резкого падения в понедельник.

Nikkei снизился более чем на 0,6% на предыдущей сессии из-за роста числа случаев COVID-19 в Токио в выходные дни.

"Похоже, что происходит некоторая скупка акций после вчерашней распродажи", - сказал Масахиро Итикава из Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

"Скоро будет большой наплыв спортсменов и СМИ со всего мира на Олимпийские игры, и инвесторы беспокоятся, что может произойти скачок в распространении вируса, что сдерживает любой рост японских акций".

(Кевин Баклэнд в Токио. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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