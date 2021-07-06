Доллар снижается, "киви" подскочил из-за ожиданий повышения ставок

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СИНГАПУР (Рейтер) - Доллар снижается во вторник, расширив потери, вызванные неоднозначной трудовой статистикой США. "Киви" вырос максимально среди основных валют, так как инвесторы после сильных данных о доверии бизнеса ждут более скорого, чем прогнозировалось ранее, повышения ставок в Новой Зеландии.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,17% до 92,056​ к 09:50 МСК.

Евро вырос на 0,23% до $1,1888​. Фунт стерлингов поднялся на 0,3% до $1,3887​.

"Осси" подорожал на 0,77% до $0,7587​. Новозеландский доллар поднялся на 1,01% до $0,7096​.

Центральный банк Австралии сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,1% во вторник и повторил, что она, скорее всего, останется на этом уровне до 2024 года, но объявил о сокращении скупки облигаций.

Доллар увеличил потери, понесенные после выхода на прошлой неделе данных занятости в США, которые оказались недостаточно сильными, чтобы заставить инвесторов ждать более скорых сигналов о сворачивании скупки активов Федрезервом.

"Я думаю, что рынок просто почувствовал некоторое облегчение", - сказал Мох Сионг Сим из Bank of Singapore.

"Теперь, когда мы получили (данные о занятости в США), мы наблюдаем небольшое отступление доллара. Я не думаю, что это будет сильное отступление доллара, но следующий катализатор, о котором стоит беспокоиться - (данные) об американских рабочих местах или инфляции - еще не скоро".

"Киви" достиг месячного максимума против австралийского доллара на фоне растущего контраста между вероятными будущими шагами Резервного банка Новой Зеландии и тоном ЦБ Австралии.

"Резервный банк Новой Зеландии непрерывно был одним из наиболее "ястребиных" центральных банков в последнее время, но прогноз о переносе повышения ставки на 2021 год только подчеркивает расхождения между Резервным банком Австралии и Резервным банком Новой Зеландии", - сказала Ким Манди из Commonwealth Bank of Australia.

(Том Уэстбрук. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

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